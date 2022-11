Brandgänse fliegen im Sommer von Österreich aus 1000 Kilometer in den Norden, um im deutschen Wattenmeer die Federn zu wechseln. Die kleinen Rotfußfalken ziehen im Frühling mehr als 15.000 Kilometer von Namibia an den Neusiedler See, um zu brüten. Die Graugans bleibt aber in Österreich, weil das milde Klima den Vogelzug nach Afrika nicht mehr nötig macht. "Vögel wandern nicht nur zwei Mal im Jahr, sondern jeden Tag. Viele ziehen eigentlich ständig und pausieren nur kurz zum Brüten und Rasten", erklärt Leander Khil.