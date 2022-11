Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid brachte mit seinen Chats nicht nur mehrere Politiker in Bedrängnis, sondern rückte am Wochenende auch "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak in den medialen Fokus. Darin interveniert Schmid mehrfach bei Nowak, der diesen wiederum um Unterstützung bei Nowaks Ambitionen auf den ORF-Chefsessel bat. Die ihm Schmid auch zugesagt hat. Den Posten hat Nowak am Ende nicht bekommen, "ich hatte keinen Deal mit Thomas Schmid", erklärte der "Presse"-Chef gegenüber der Kleinen Zeitung.

Heute, Montag, wurde nach einer internen Sitzung eine Erklärung der Styria Media Group AG veröffentlicht, in der festgehalten wurde, dass man die Vorwürfe nun "im Rahmen einer internen Prüfung" untersuchen wolle. Nowak selbst "stellt seine Funktionen als Chefredakteur und Herausgeber der 'Presse' aus eigener Entscheidung bis zum Vorliegen der Untersuchungsergebnisse ruhend", heißt es dort. Florian Asamer, stellvertretender Chefredakteur der „Presse“, führe bis zum Vorliegen der Ergebnisse die Chefredaktion.