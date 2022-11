Während das Kalush Orchestra als Song-Contest-Siegerband bei den MTV Europe Music Awards am 13. November in Düsseldorf mit „Stefania“ auftritt, bereitet man in der Heimat der Musiker bereits den Vorentscheid für den ESC 2023 vor, der von 9. bis 13. Mai in Liverpool ausgetragen wird. Schon am 17. Dezember entscheidet sich, wer die Ukraine 2023 vertritt. Um den Vorentscheid, der live aus Kiew ausgestrahlt wird, zu gewährleisten, wird die Show aus einer U-Bahn-Station übertragen, die aktuell als Luftschutzbunker dient. Der Bewerb habe in der gegenwärtigen Zeit des Krieges und der totalen Unsicherheit im Leben der Musiker eine besondere Bedeutung gewonnen, betont der nationale Sender. Die Sendung bietet „die Möglichkeit, ein breites Spektrum an ukrainischer Musik zu hören, die hier und jetzt komponiert wird, egal was gerade passiert.“

Somit veranstaltet das gebeutelte Land den ersten Vorentscheid der neuen Saison, in den meisten Ländern wird zwischen Jänner und März 2023 der Beitrag für Liverpool gewählt.

Im ORF lud man letztes Wochenende rund 15 Acts, die von Scouts wie Radiomacher Eberhard Forcher und Produzent Lukas Hillebrand (u. a. Julian le Play) gefunden wurden, zu internen Live-Castings. Die mitgeschnittenen Videos werden nun von einer Jury aus österreichischen und internationalen ESC-Experten (rund 25 Köpfe) benotet, zudem werden die ESC-Fanclubs in mehreren Ländern befragt.

Aus den Favoriten werden ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz und Unterhaltungschef Alexander Hofer mit seiner Redaktion bis Anfang 2023 den rot-weiß-roten Hoffnungsträger küren. Nach drei verpassten Final-Anläufen (Paenda, Vincent Bueno, Lumix & Pia Maria) will man endlich wieder ins Finale.