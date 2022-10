Es ist gerade Viennale. Um Restkarten wie etwa für den potenziellen Oscarkandidaten „The Banshees of Inisherin“ stellten sich am Donnerstag Menschen stundenlang an. Der ORF würdigt das Filmfestival und das heimische Kino auch. Wobei würdigen nicht der korrekte Begriff ist. In der morgigen Viennale-Ausgabe auf ORF 2 blickt man auf das aktuelle Festival und 60 Jahre Historie retour. Um 23.05 Uhr läuft „Cinema Austria – Die ersten 112 Jahre“. Das Austro-Kino ist längst eine von Cannes bis Venedig prämierte Weltmarke. Wie wichtig es der öffentlich-rechtliche Rundfunk nimmt, zeigt er, indem er zwei international gefeierte Dokumentarfilme in die Nacht verräumt – als Fernsehpremiere wohlgemerkt.