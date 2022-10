Die MA 2021/2022 weist für die Kleine Zeitung eine nationale Reichweite von 712.000 Leserinnen und Lesern aus (9,4 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre) und bestätigt die Kleine Zeitung als zweitgrößte Kauf-Tageszeitung in Österreich. In ihrem Hauptverbreitungsgebiet Kärnten und der Steiermark erzielt die Kleine Zeitung mit 655.000 Lesern eine stabile Reichweite von 42,1 Prozent. Damit untermauert die aktuelle MA die Marktführerschaft der Kleinen Zeitung in der Steiermark und Kärnten: 441.000 Steirerinnen und Steirer greifen täglich zur Kleinen Zeitung – das entspricht einer Reichweite von 41,2 Prozent. Mit einem täglichen Vorsprung von 169.000 Lesern liegt die Kleine Zeitung deutlich vor der zweitplatzierten "Kronen Zeitung".

Auch in Kärnten ist die Kleine Zeitung mit täglich 214.000 Lesern (44,0 Prozent Reichweite) die reichweitenstärkste Tageszeitung und behauptet ihre Spitzenposition mit einem Vorsprung von 59.000 Lesern vor der Kronen Zeitung. Die stabilen Reichweiten der Kleine Zeitung werden von einer starken E-Paper-Ausgabe gestützt: Die durchschnittlich abonnierte Auflage inklusive E-Paper liegt im ersten Halbjahr 2022 bei 263.170.

Mit einem Anteil von durchschnittlich 49.759 Digitalabos (mit E-Paper) konnte die Kleine Zeitung damit die Anzahl an verkauften Digitalabonnements im Schnitt um rund 2.577 Stück im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 steigern. Damit bleibt die Kleine Zeitung Nummer 1 in Österreich – keine andere Tageszeitung hat mehr Digitalabonnenten.

„Die Ergebnisse spiegeln die nachhaltigen Veränderungen durch digitale Nachrichtennutzung, wie wir sie auch in der Kleinen Zeitung wahrnehmen, wider. Mit der permanenten Weiterentwicklung der Printausgabe fügt sie sich in das geänderte Nutzungsverhalten ein und besetzt neue Rollen im Zusammenspiel mit unseren digitalen Ausgaben.“, kommentiert Kleine Zeitung-Chefredakteur und Geschäftsführer Hubert Patterer.

Die Media-Analyse 2021/22 basiert insgesamt auf 15.062 Interviews, die im Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022 mit Personen ab 14 Jahren durchgeführt wurden.