Gebusselt wird sehr viel beim Abschluss der 26. Staffel des ORF-Dauerbrenners "Liebesg’schichten und Heiratssachen" – und das Staffelfinale mit aktueller Kuppelbilanz wird dem Sendungstitel gerecht: Läuteten doch in Oberösterreich die Hochzeitsglocken, und das Team von Nina Horowitz durfte mitfilmen. Buschauffeur Fritz schwärmt von seiner Andrea: "Wir lieben die gleichen Sportarten, sie ist auch Extremsportlerin wie ich und ich bin irrsinnig verknallt in sie!" Die beiden haben sich lange geprüft, meldete sich Andrea bei Fritz doch schon im Sommer 2018, als er mit der Unterstützung von Elizabeth T. Spira eine Partnerin suchte. Mehr als 100 Zuschriften erreichten ihn damals.

Als Soundtrack lässt Filmemacherin Horowitz "The Power of Love" in der Version von Céline Dion erklingen; fast 50 Hochzeiten gab es mittlerweile in der TV-Geschichte des "Single sucht Beziehung"-Formats.

Schnell ging es bei Gina, die letzten Juli auf Sendung war: Die ehemalige Betreiberin eines Swingerclubs wurde von Fritz, einem pensionierten Finanzdirektor aus Wien, zu einem Rendezvous in einer Konditorei eingeladen, obwohl er selbst als Kandidat Besuch von Nina Horowitz hatte. Beim zweiten Date kamen sie dem Vernehmen nach drei Tagen nicht mehr aus dem Bett heraus. Die beiden strahlen jedenfalls in der Bilanz-Sendung. Gina ist "die Traumfrau, die ich immer gesucht habe", sagt Siegfried. Ein Ausblick auf die Sendung:





Ihr Glück vor der Kamera bezeugen auch der gern scherzende Zuckerbäcker Heli aus dem Ländle ("Ich bin tippi-toppi. Ich bin der Heli, der Galoppi!"), der pensionierte steirische Bauführer Charly, der schwule Fitnesstrainer Flo aus Wien und Niederösterreicher Walter. Er hatte sich im Sommer 2021 eine Partnerin gewünscht, mit der er "durch dick und dünn gehen kann". Die fand er mit Susi.





Nina Horowitz steckt schon mitten in den Vorbereitungen für die 27. Staffel und sucht Kandidaten. "Keine Angst, man muss für uns weder tanzen noch singen, man kann auch einfach nur mit dem Hund Gassi gehen", schmunzelt die Wienerin und verspricht eine intime Stimmung beim Besuch: "Wir kommen nur zu dritt in die Wohnung."

Bewerbungen: per E-Mail an liebesgschichten@orf.at, Tel.: 0800 44 30 1040. Brieflich: ORF, KW Liebes’gschichten, Würzburggase 30, 1136 Wien.