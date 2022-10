Während die ARD die achtteilige Koproduktion erst im Februar 2023 starten wird, hievt der ORF die neue schon ab morgen jeweils montags in Doppelfolgen ins Programm. Mit hohen Erfolgsaussichten, denn „Tage, die es nicht gab“ ist spannend und dramatisch, lässt den Zuschauer durch launige, schwarzhumorige Szenen aber auch immer wieder durchatmen. Das Budget von knapp sechs Millionen Euro sieht man dem hochwertigen Look und der prominenten Besetzung an.

Produzent Oliver Auspitz (u. a. „Vorstadtweiber“, „Schnell ermittelt“, „Vienna Blood“) weiß dennoch, dass „es keine g’mahte Wiesn ist, denn die erste Folge ist nicht so schreiend wie die ,Vorsatdtweiber‘ damals. Es ist eine feinere und internationaler angelegte Geschichte, die zu Beginn einer höheren Aufmerksamkeit bedarf – aber dann hat sie dich“, strahlt der Wiener, der viel Herzblut in diese Produktion gesteckt hat und so sehr daran glaubt, dass schon Drehbücher für eine Fortsetzung entwickelt werden, bevor die erste Quotenmeldung ins Haus steht.

Vorbild war der US-Erfolg „Big Little Lies“ (2017) mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon: „Wir nahmen diese Serie als Antrieb und Inspiration, ohne sie zu kopieren. Unsere Geschichte musste zu heimischen Gegebenheiten passen, dafür wurde eine fiktive Stadt namens Zollberg an der deutsch-österreichischen Grenze erfunden“, erzählt Auspitz. Tatsächlich gedreht wurde im Sommer 2021 aber nicht in Salzburg, sondern in Wien und Niederösterreich.

Im Mittelpunkt stehen vier Freundinnen, die gemeinsam auf das strenge Sophianum gegangen sind, dessen Direktor (so haben Sie Harald Krassnitzer übrigens noch nie gesehen) von einem Staudamm in den Tod stürzte.

Der „Unfall“ des Schulleiters wird nach Jahren wieder aufgerollt – aber warum, und wer steckt hinter den neuerlichen Ermittlungen? Zudem sind sich sogar die vier Freundinnen unsicher, wer von ihnen etwas getan hat oder sein Wissen verheimlicht – trotz des mehrmaligen Eids zu Schulzeiten: „Wir schwören, dass wir uns niemals trennen, weil wir wissen, dass wir nur gemeinsam überleben.“

Drehbuchautor Mischa Zickler beschreibt es so: „Manchmal ist es lebensnotwendig, auch vor den besten Freunden Geheimnisse zu haben.“ Diese Serie geht jedenfalls an die Nieren, denn Dreh- und Angelpunkt ist der Suizid eines Kindes. Gespielt wird der Schüler Balthasar beeindruckend vom zehnjährigen Eric Emsenhuber, der etwa schon im „Tatort – Die Amme“ mitgewirkt hat. „Da hatte ich Angst beim Hinschauen und musste heulen wie ein Schlosshund“, gesteht Franziska Weisz, die angesichts des Frauenensembles extrem glücklich über diese Produktion ist: „Lange genug gab es nur Männerensembles – die Glorreichen Sieben, Inglorious Basterds, die Schlümpfe et cetera.

Burschen hatte immer mehr Identifikationsmöglichkeiten mit sehr unterschiedlichen Typen. Seit ,Sex & the City‘ und ,Desperate Housewives‘ hat sich das gebessert. Auch hier werden nun vier ganz unterschiedliche Frauen gezeigt“, sagt die 42-Jährige.

„Man kann die Serie nicht festlegen – sie passt in kein klares Genre und keine Schublade“, resümiert Jasmin Gerat.

„Tage, die es nicht gab“: ORF 1, 10., 17., 24. und 31. Oktober, jeweils 20.15 und 21.10 Uhr.