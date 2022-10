Neben dem Wangenitzsee in der Schobergruppe im Nationalpark Hohe Tauern und der Stollenwelt in Bad Bleiberg stand die Trögerner Klamm zur Wahl für das Finale der beliebten ORF-Sendung "9 Plätze – 9 Schätze". Nun hat das Kärntner Publikum entschieden, das Naturjuwel der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach für das große Show am 26. Oktober zu nominieren.