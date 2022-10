Auch wenn das nicht jeder glaubt: Journalistinnen und Journalisten sind üblicherweise nicht naiv. Der Job erfordert Denkvermögen und eine gewisse Geistesgegenwart; unwahrscheinlich also, dass Ingrid Thurnher, als ZiB-2-Moderatorin und Diskussionsleiterin am „Runden Tisch“ in bester Erinnerung, zuletzt Chefredakteurin des Info- und Kulturspartensenders ORF III und neuerdings Radiodirektorin des ORF, sich im Interview mit dem „Standard“ vertat, als sie laut über Veränderungen bei den ORF-Radiosendern FM4 und Ö 1 nachzudenken begann.