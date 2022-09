Tatort "Murot und das Gesetz des Karma", ORF 2, ARD, 20.15 Uhr



Schlechtes Karma verfolgt Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur) in diesem Wiesbadener Tatort. Der Arme stolpert – nach einem Vortrag für eine Versicherung im Hotel Continental – in die Falle einer Trickbetrügerin. Nettes Geplänkel an der Bar, gefolgt von Rotwein und dem K. o. des Kommissars. Die junge Frau (Anna Unterberger) nimmt ihm die Brieftasche ab und digitalisiert seinen Schlüssel.

Im gleichen Hotel trägt sich aber noch viel Schlimmeres zu: Ein IT-Experte (Dirk Martens), der einen Laptop und dessen Inhalt zu Geld machen will, wird ermordet. Die Spur führt in eine weltweit agierende IT-Firma, die von dem schmierigen Firmenchef Schöller (Philipp Hochmair) geführt wird.



Murots Kollegin Magda Wächter (Barbara Philipp) bringt ihn wieder in Fahrt – und so entfaltet sich ein melancholisches Kriminalgemälde, das aus den üblichen Zutaten einen höchst spannenden Fall zaubert. Der Griff in die Vergangenheit der Kommissare hilft nicht das erste Mal, um einen normalen Tatort in einen großen Fall zu verwandeln: Hervorragend gespielt und spannend erzählt ist "Murot und das Gesetz des Karma" gut fürs Karma.