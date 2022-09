Media Freedom Act, also Medienfreiheitsgesetz: Das klingt so großartig, dass es verblüfft, wie wenig Medienecho die Vorstellung dieses Papiers durch die EU-Kommission verursacht. Aber wahrscheinlich sollte auch verwundern, dass der Absender selbst kaum Wind um diese Verordnung macht, deren Inhalt schon zuvor bekannt wurde. Denn was darin als Freiheit firmiert, sehen viele Adressaten als das Gegenteil. Allen voran der deutsche Verlegerverband, der soeben die letzte Jahrestagung unter Springer-Chef Mathias Döpfner absolviert hat.