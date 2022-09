Zeitreisende, die sich verfahren haben? In Trsteno bei Dubrovnik in Kroatien staunten Urlauber und Einheimische dieser Tage über Wikinger. Langbärtig und in kleinen Booten, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, "belagerten" sie den tagelang für Außenstehende gesperrten Hafen des Ferienortes. Und das Fernsehen war dann auch des Rätsels Lösung: In Trsteno werden derzeit Szenen für die dritte Staffel der Netflix-Serie „Vikings Valhalla" gedreht – theoretisch unter strengster Geheimhaltung, in der Realität aber, weil von oben immer einsehbar, vor den Augen aller Anrainer und Gäste.