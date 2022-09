Die einen lieben, die anderen hassen ihn - dazwischen scheint es wenig Spielraum zu geben. Das weiß Jan Böhmermann selbst - Satiriker und Meister der Provokation - wohl am besten. Und so verwundert es nicht, dass er die neue Staffel des ZDF Magazin Royale in einem YouTube-Video ankündigt, in dem er in einem luxuriösen Massagesessel sitzt und im Hintergrund die Melodie der Winnetou-Filme zu hören ist. Die aktuelle Winnetou-Debatte lässt grüßen.

Der eigentliche Seitenhieb des Videos gilt allerdings dem Berlin-Brandenburger Rundfunk (RBB) sowie dessen ehemaliger Intendantin Patricia Schlesinger, gegen die unter anderem Vorwürfe der Freunderlwirtschaft und des unsachgemäßen Umgangs mit öffentlich-rechtlichen Gebührengeldern im Raum stehen. Schlesinger soll sich für 1,5 Millionen Euro die Führungsetage in der Berliner Sendezentrale umgebaut haben lassen - unter anderem mit selbstberegnender Grünwand in der Vorstandsetage. Außerdem habe sich die Intendantin einen luxuriösen Massagesitz in ihrem Dienstwagen einbauen lassen.

Auf die Vorwürfe anspielend erklärt Böhmermann in gewohnt ironisch-provokanter Manier dass auch in seinem Büro die Umbauarbeiten gerade noch rechtzeitig zu Beginn des Auftakts der neuen "ZDF Magazin Royale"-Staffel abgeschlossen werden konnten. Er habe nun unter anderem einen Raumtrenner "aus echtem Swarovski-Kristallglas", eine "automatisch mit Belugakaviar-Essenz bewässerte Wandbegrünung" - und, ja, es sei auch ein "Massagesessel angeschafft" worden, für den er sich bei den Beitragszahlenden von ganzem Herzen entschuldigen müsse.

In Hinblick auf den RBB-Skandal, der die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland massiv in Bedrängnis gebracht hat, kündigt Böhmermann im Clip zudem an, dass man beim ZDF Magazin Royale künftig noch transparenter agieren wolle. Zudem entziehe er "dem RBB, der ARD, allen im Bundestag vertretenden Parteien, vorsichtshalber sich selber, sowie dem ägyptischen Pharao Cheops das Vertrauen". Weil, da müsse man ehrlich sein: "Beim Bau der ägyptischen Pyramiden habe das Vier-Augen-Prinzip wahrscheinlich versagt. Wo war da das Controlling?", fragt der Satiriker ironisch.

Zu sehen ist das ZDF Magazin Royale ab dem 2. September immer freitags um 23:00 Uhr. In der ZDF-Mediathek wird die aktuelle Folge jeweils bereits ab 20:00 Uhr abrufbar.