Auch wenn es aktuell offiziell noch Hochsommer ist, so langsam kündigen sich die ersten Vorboten des Herbstes an. Und das heißt vor allem: Gemütliche Netflix-Abende auf der Couch. Auf diese Filme und Serien kann man sich im September auf Netflix freuen:

Action pur: "Cobra Kai":

Wer Lust auf Action, Karate und spannende Kampfszenen hat, sollte am besten jetzt gleich mit den ersten (vier) Staffeln von "Cobra Kai" beginnen, um dann am 9. September bereit für die Fortsetzung zu sein. Denn dann erscheint die 5. Staffel, bei der Terry Silver sein Karate-Imperium weiter ausbaut.

Für Sissi-Fans: "Die Kaiserin"

Wer nach unzähligen "Sissi"-Filmen und -adaptionen noch nicht genug hat: Am 29. September startet die erste Staffel "Die Kaiserin" auf der Netflix. Laut dem Streaming-Anbieter wartet auf die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Sissi-Serie, wie man sie noch nicht gesehen hat: "Eine rebellische junge Kaiserin (Devrim Lingnau) und ein noch unerfahrener Herrscher (Philip Froissant) gegen einen Hof voller Zwänge, Machtkämpfe und Intrigen."

Nichts für schwache Nerven: "Schnelles Geld"

"Schnelles Geld" gefällig? Kleine Vorwarnung: Schwache Nerven sollte man nicht haben, wenn man sich die zweite Staffel der Krimi-Serie anschauen möchte. Denn für Geld würden viele Menschen bekanntlich alles tun. Am 22. September lockt Netflix mit dem Krimi wieder in die kriminelle Unterwelt Stockholms.

Für Monroe-Fans: "Blond"

Im September ist es endlich so weit: "Blond", das viel diskutierte Filmporträt über Norma Jeane Baker - besser bekannt als Hollywood-Legende Marilyn Monroe - erscheint am 28. September auf Netflix. Der Film soll die Kluft zwischen Privatperson und Kunstfigur zeigen.

True Crime: "Die Verbrechen unserer Mutter"

True Crime-Fans aufgepasst: Die Doku "Die Verbrechen unserer Mutter" handelt von einem wahren Verbrechen. Nachdem ihre Kinder spurlos verschwinden, wird die Mutter - Lori Vallow - beschuldigt, sie getötet zu haben. Den Trailer zur Doku-Miniserie kann man sich hier anschauen.

"Heartbreak High" für das High School-Feeling

Wer einen ausgelassenen und vor allem lustigen Serienmarathon unter Freunden planen möchte, sollte "Heartbreak High" in Erwägung ziehen. Hier bekommt das klischeebehaftete Genre amerikanischer "High School"-Serien einen ganz besonderen Feinschliff. Denn neben Freundschaft und dem Erwachsenwerden, geht es auch um eine mysteriöse Sex-Karte, die im alten Treppenhaus der Schule entdeckt wird.

Für Thriller-Fans: "Lou"

Wer auf Plot Twists, Nervenkitzel und Entführungsfilme steht, sollte sich den Actionthriller "Lou" anschauen. Es geht um eine Mutter, die ihre entführte Tochter retten will. Die Kidnapping Story startet am 23. September auf Netflix.

Nervenkitzel pur mit "End of the road"

Spannend wird es auch im Thriller "End oft the road". Da das angebotene Geld zu verlockend erscheint, lässt sich eine Familie bei einem Roadtrip auf eine Drogenaffäre ein. Ohne zu ahnen, was das für Konsequenzen mit sich bringt. Ab dem 9. September ist der Thriller auf Netflix zu sehen.

Für Romcom-Fans: "Love in the Villa"

Und was wären Filmempfehlungen ohne zumindest eine schnulzige Liebesgeschichte? Richtig! Vermutlich unvollständig. Romantik pur, Italien-Vibes und einen Hauch von Romeo und Julia beschert der Film "Love in the Villa". Lustige Szenen inklusive. Gleich am 1. September erscheint der Film auf Netflix, der unzählige Herzen im Sturm erobern will.