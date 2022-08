Zu Wochenbeginn wurde es Tom Buhrow zu viel. „Wir, die ARD-Intendanten, haben kein Vertrauen mehr, dass der geschäftsführenden Leitung des Hauses die Aufklärung gelingt“, erklärte der ARD-Vorsitzende zur Lage beim Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb) und drohte notfalls mit der Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Senders in der Hauptstadt. Was war geschehen? Patricia Schlesinger, die Intendantin der Anstalt, war zunächst (in der Hoffnung auf eine satte Abfindung) zurückgetreten, später war ihr wegen massiver Verfehlungen fristlos gekündigt worden. Der Grund: Vetternwirtschaft und der unsachgemäße Umgang mit öffentlich-rechtlichen Gebührengeldern.