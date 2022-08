Tara Tabitha, bekannt aus "Saturday Night Fever – so feiert Österreichs Jugend", ist dabei und Partybauer Philipp aus "Bauer sucht Frau" ebenfalls. Die Rede ist von der Sendung mit dem klingenden Titel "Forsthaus Rampensau". Diese startet am 6. Oktober auf ATV und ZAPPN.

ATV bringt dadurch als erster österreichischer Sender eine landeseigene Promi-Reality-TV-Show auf den Bildschirm. Worum es darin geht? Nach dem Einzug kämpfen im Forsthaus, einem einsamen Häuschen in noch nicht näher bekannten Kärntner Bergen, insgesamt neun Promi-Paare um den Sieg und gegen den Auszug.

Das Siegerpaar erhält am Ende neben 20.000 Euro in bar auch den Titel der "Rampensau 2022". Zwei der teilnehmenden Promi-Paare stehen nun also schon fest: Zum einen zieht mit Reality-TV-Königin Tara, die mit Aussagen wie "Ich weiß schon, dass ich mich anziehe wie eine Hure, aber ich zeig mich halt gerne" bereits vor mehr als zehn Jahren für reichlich Gesprächsstoff sorgte, ihre Freundin, Tattoomodel Cat (Catarina Liza), ins Haus. Und der Kult-Bauer Philipp wird von seiner großen Liebe, Schlagersängerin Adriana (Anmerkung: ihr Künstlername, im wahren Leben Petra), begleitet.

Mit "Forsthaus Rampensau" startet Tara auch ihr ATV-Comeback. Nach "Saturday Night Fever" folgten unzählige weitere TV-Aufritte und eigene Sendungen wie "Tara – mit Hirn, Charme und Melonen". Die Frage ist nun, wie sich die TV-erprobte Influencerin - mittlerweile hat Tara 138.000 Follower auf Instagram - schlagen wird. "So eine Reality-Show ist eine Schlangengrube und man weiß vor Einzug nicht, wer oder was einen erwartet", erklärt sie. Beim Einzug hoffte sie nur, dass es "cute Boys" und Party gibt. "Jetzt nach dem Dreh kann ich sagen, dass es die beste Produktion war, an der ich bis dato teilnehmen durfte."

Holzbauer Philipp hat vor zwei Jahren im bäuerlichen Quotenhit sein Partydasein gegen ein braves Leben getauscht. Ob Philipp im Haus wieder zum Partytiger wird, bleibt abzuwarten. Er jedenfalls möchte unbedingt gewinnen: "Bei 'Bauer sucht Frau' wurde ich mit meiner Adriana belohnt, natürlich möchte ich aus dem Forsthaus ebenfalls den Hauptpreis mit nach Hause nehmen."