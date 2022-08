Seit der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs wird das Programm des ORF noch genauer von Publikum und Medien gescannt. Laut einer Auswertung der Gratiszeitung Heute“ wurden die „ Zuschauer allein an einem Dienstag im Juli auf ORF 1 und 2 mit knapp 34,5 Stunden Wiederholungen eingeschläfert“. Boulevard-Konkurrent „oe24“ tobte: "Die ständigen Wiederholungen, vor allem jetzt im Sommer, grenzen für die Seher fast an Veräppelung: Warum muss man dafür Gebühren bezahlen? Aktuelles ist vor allem in ORF 1 Mangelware. Außer es geht um Information oder Sport."