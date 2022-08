Ministerrat, Partei-Klausuren, Wahlkämpfe oder U-Ausschüsse: Julia Schmuck berichtet seit Jahren an und von der innenpolitischen Front. Heute Abend rückt die Radiojournalistin beim Auftakt der ORF-„Sommergespräche“ an der Seite von ZiB-Anchor Tobias Pötzelsberger in den Kamerafokus. Es ist das erste Mal, dass ein TV-Journalist und eine Radio-Journalistin den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien auf den Zahn fühlen. Der ORF sieht das als ein Zeichen für gelebte Multimedialität.