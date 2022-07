Seine Kärntner Wurzeln hat er in gewisser Weise mit nach Wien genommen: Harald Kräuter hat sich im 13. Gemeindebezirk ein kleines Griffner Haus gebaut und so immer ein Stück Heimat um sich herum.

Aber auch der ORF ist ihm längst Heimat geworden: Schon während seiner Schulzeit an der HTL in Klagenfurt (Nachrichtentechnik und Elektronik) hat der 52-Jährige im Landesstudio angeheuert und dort in den Ferien und wochenends als Praktikant gearbeitet. Mittlerweile hat Kräuter längst Karriere beim ORF gemacht: Nach der Wahl von Roland Weißmann zum neuen ORF-Generaldirektor ist Kräuter zum neuen Direktor für Technik und Digitalisierung des ORF bestellt worden und als solcher Chef von rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Kamerafrau über App-Entwickler bis hin zu den Tonmeistern.