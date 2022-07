Auch wenn die Serie „Soko Donau“ (bzw. „Soko Wien“ im ZDF) heißt, ist es das Krimipublikum schon gewohnt, dass sich die Verbrecherjagd zwischendurch auf die Steiermark ausweitet. Mit den drei neuen Folgen für die 19. Staffel, die gerade in Bad Waltersdorf und Graz (u. a. am Zentralfriedhof, an der Mur, auf dem Schloßberg, am Sturzplatz) entstanden sind, gibt es mittlerweile „1215 Filmminuten Soko Mur“, wie es Enrico Jakob von der Filmförderung Cinestyria ausdrückt. Was haben sich die Autoren aber diesmal als Gründe für die Einsätze in der Steiermark einfallen lassen?

Einmal wird Andreas Kiendl als in Wien lebender Steirer Klaus Lechner von seiner Tante nach Graz gebeten, um sie beim Begräbnis einer Freundin zu unterstützen. Da verschwindet der Inhaber des Bestattungsunternehmens spurlos – und Klaus witterte einen Fall, fordert Unterstützung aus Wien an („(K)eine schöne Leich“). In „In der Falle“ wird eine junge Paketzustellerin aus Graz in Wien tot aufgefunden, eine weitere Mitarbeiterin der Firma verschwindet, also sucht das Soko-Team in Graz nach den Hintergründen. In „Bonnie und Bonnie“, wo u. a. der Steirerhof und das Spa Resort Styria von Bad Waltersdorf als Kulisse dienen, liegt ein Bankmanager tot in einem steirischen Thermenhotel. Weil er aus Wien stammt, geht die „Soko Donau“ – mit Kiendl, Martin Gruber und Helmut Bohatsch – auf Verbrecherjagd. Die Damen (Lilian Klebow, Brigitte Kren und Maria Happel) bleiben auf der Wache in Wien.

Gruber hatte ja erst vor drei Wochen in ORF 1 sein Bildschirm-Debüt als aus Deutschland hergezogener Kriminalhauptkommissar Max Herzog. „Er neigt dazu, ungefiltert und rundheraus zu sagen, was er denkt“, beschreibt der sympathische 52-Jährige, der durch „Die Bergretter“ (2009 bis 2014) populär wurde, seine neue Figur. Die Rolle hat den Münchener auch deshalb gereizt, „weil ich noch nie einen Cop gespielt habe“, erklärt er mit einem Schmunzeln. Vorgänger Stefan Jürgens hat 14 Jahre bei „Soko Donau“ mitgewirkt, „so jemand hinterlässt natürlich eine Fangemeinde, die gigantisch ist. Der Neue drängt sich daher auch nicht auf“, erzählt Martin Gruber. „Unsere Figuren haben kein besonders amikales, aber professionelles Verhältnis zueinander“, beschreibt es Kiendl am Rande der Dreharbeiten im Grazer Bestattungsunternehmen Alpha.

Das Konzept von „Soko Donau“ – verkauft an weltweit mehr als 25 TV-Stationen – setzt ohnehin weniger auf die Entwicklung und privaten Geschichten der Ermittler, sondern auf den jeweiligen Kriminalfall und dessen Protagonisten; jede Episode soll für sich konsumiert werden können. So soll also auch egal sein, ob und in welcher Reihenfolge die Wiederholungen laufen.

Bis Oktober wird noch die 19. Staffel gedreht; über den Sommer laufen dienstags in ORF 1 Wiederholungen. Staffel 18 – im Schnitt sind pro Fall 596.000 Seher dabei – wird im September fortgesetzt.