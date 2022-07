"Man sucht nach Figuren, die die eigene Identität reflektieren. Man will Held*innen, die aussehen, wie man selbst“, schreibt Marco Lupoi, Publishing Director von Panini Comics Europa.



Wenn es aber keine Superheldinnen und Superhelden gibt, die LGBTQ+ sind – also lesbian, gay, bisexuell, transgender, queer oder etwas anderes – könne man sich zwar mit Superhelden identifizieren, aber, so Lupoi: man fühle sich nicht repräsentiert. Der Juni stand als Pride-Month im Zeichen von LGBTQ+, Panini-Comics bringt anlässlich dessen noch in diesem Monat zwei Sammelbände heraus: „DC Pride“ und „Marvel Pride“ sind ein starkes Zeichen für mehr Buntheit.