Bekanntlich muss man sich heute auch im News-Business allerhand einfallen lassen, um noch irgendeinen Hund hinterm Ofen hervorzulocken. In diesem Sinne ist wohl auch der Überraschungsgast zu verstehen, den ZiB2-Moderator Martin Thür am Dienstag in seiner Sendung hatte. Dackeldame Fini war geladen, weil am längsten Tag des Jahres (21. Juni) auch der Tag des Dackels begangen wird. Sinnfällig, schließlich ist der Dackel der länglichste unter den Hunden.