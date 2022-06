Mit zwei Jahren Verspätung kann am Samstag beim 27. Sommer-Open-Air „Wenn die Musi spielt“ auf dem Hofer Riegel in St. Oswald bei Bad Kleinkirchheim endlich das 25-Jahr-Jubiläum der beliebten Volksmusikveranstaltung gefeiert werden. „Zwei Jahre lang mussten wir auf Sparflamme fahren, heuer können wir endlich wieder Gas geben“, freuen sich nicht nur die Veranstalter Sepp Adelmann und Bernd Egli.



Für die Jubiläums-Musi hat man alles aufgeboten, was an Stars zu kriegen war: Hansi Hinterseer, Andreas Gabalier, Melissa Naschenweng, Nick P., die Nockis, die Amigos, Marc Pircher, Francine Jordi, Semino Rossi, die Jungen Zillertaler und viele mehr. Darunter auch Volks- und Schlagermusiker, die von der ersten Stunde an dabei waren. Erwin Aschenwald mit seinen Mayerhofnern oder Gottfried Würcher mit den Nockis zum Beispiel.

Auch Moderator Arnulf Prasch war von Anfang an dabei, was der Bad Kleinkirchheimer Bürgermeister Mathias Krenn mit den Worten quittierte: „Du und Otto Lobenwein, Ihr seid die letzten Mohikaner der Volksmusik.“ MDR-Moderatorin Stefanie Hertel steuert seit 2016 den weiblichen Part bei.



Den Tausenden Fans, die auf dem Hofer-Riegel erwartet werden, wird ein tolles Programm geboten. „Die Musiker bringen einen Streifzug aus dem Programm der letzen 25 Jahre“, verrät Adelmann. Und noch etwas sei gesagt: Selten war der Wetterbericht für den Veranstaltungsabend so ungetrübt wie heuer. Und das im Juni.



„Mr. Musi“ Otto Lobenwein, als Mitbegründer des Alpen-Open-Air hat sich zwar organisatorisch aus dem Spiel genommen, wandert aber eine Woche lang täglich die reizvollen Nockberge ab. Mit ihm ein Tross von Hunderten begeisterten Musi-Fans und verschiedenen Musik-Gruppen. Heuer wurde erstmals ein Experiment gewagt. Statt Mitte Juli wurde das Volksmusik-Event einen Monat vorverlegt. Zur Begeisterung der ansässigen Tourismus-Unternehmer, die sich in der normalerweise dünn gebuchten Vorsaison über volle Betten freuen können. „Diesen Termin haben wir uns schon lange gewünscht“, lobt Tourismusobmann und Hotelier Jakob Forstnig. Der Tourismuschef für die Region, Daniel Kelich ergänzt: „Viele Volksmusik-Fans sind schon die ganze Woche hier. Die Region ist so gut gebucht, wie noch nie in dieser Zeit.“ Die nächsten „Musis“ sind schon fixiert. Bitte notieren: Am 21. Jänner 2023 Wintermusi, am 24. Juni die Sommermusi.