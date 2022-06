Das Unwetter über dem Neusiedler See war derart heftig, dass der ORF die Live-Show aus Sicherheitsgründen kurzerhand abbrechen musste. Während die Gäste ins Trockene flüchteten, lief im TV die Aufzeichnung der Generalprobe weiter.

Eine knappe halbe Stunde später hatte sich das Gewitter verzogen und die Zuseher konnten wieder auf die Mörbischer Seebühne - das Live-Spektakel wurde fortgesetzt. Höhepunkt war zum Finale der Auftritt von Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier, der die Stimmung mit seinem neuen Hit „Bügel Dein Dirndl Gscheit auf“, der TV-Premiere feierte, wieder aufheizte.

ipImedia-Eigentümer Martin Ramusch freute sich über die, trotz kurzer Unterbrechung, gelungenen „STARnacht am Neusiedler See“-Premiere: „Eines ganz vorweg – das burgenländische Publikum ist das Beste! Alle sind nach dem Platzregen in die Arena zurückgekehrt. Herzlich möchte ich mich bei Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und Channel-Manager Alexander Hofer bedanken. Ohne die drei wäre die Starnacht nicht zustande gekommen. Und es geht weiter… Der Termin für nächstes Jahr steht auch bereits fest – 2. und 3. Juni 2023. Eines kann ich jetzt schon versprechen, es wird noch glamouröser und größer.“

Abschied feierte an diesem Abend Alfons Haider, der zum letzten Mal an der Seite von Barbara Schöneberger eine STARnacht moderierte. Seit 2008 war er einer der Fixsterne der Veranstaltung, jetzt macht sich der Generalmusikintendant des Burgendlandes auf zu neuen Ufern. Vor allem konzentriert er sich nun auf das Musical „Der König und ich“, das Mitte Juli auf der Seebühne in Mörbisch Premiere feiern wird.

Thorsteinn Einarsson wurde von seinen Kollegen zum Party-König des STARnacht-Weekends gekrönt: Bei der Seitenblicke-Party machte er den Schlussdienst und an der Hotelbar wurde er gemeinsam mit Alle Achtung und anderen Stars des Öfteren gesichtet. Die Sympathie-Kaiser des STARnacht-Spektakels waren Kenny Butler, Dave Harding, Chris Staines und Martin Clapson. Die GlamRock-Legenden „The Rubetts“ waren so richtig happy, dass sie in dieser Besetzung zum ersten Mal in Österreich auftraten. Sie freuten sich über Foto-Shootings und genossen „die positiven Vibes, die ihnen am Neusiedler See entgegen schwappten“. Die längste Anreise zur STARnacht am Neusiedler See hatte Beatrice Egli. Die Schweizer Schlagerprinzessin wurde mit einem Shuttle in den Südtiroler Alpen, in Meran, abgeholt und nach Mörbisch gekarrt. Gestartet wurde um 6.00 Uhr, sieben Stunden später stand sie auf der STARnacht-Bühne, um ihre Stellprobe zu absolvieren. Der Award für „den größten Move“ ging an die US-Souldiva Lutricia McNeal. Gemeinsam mit ihrem schwedischen Ehemann und Manager Hjalmar übersiedelte sie mit Sack und Pack vor einem Monat nach Berlin: „Wir lieben diese Stadt und sind froh, dass wir dort gelandet sind.“ Froh war sie auch, hier am Neusiedler See sein zu dürfen: „Das ist so ein schönes Land. Wir sind glücklich und dankbar, dass wir eingeladen wurden.“

Nach der Live-Sendung feierten die geladenen Gäste und die Stars der STARnacht noch ausgiebig bei der Aftershow-Party, bei der die „The Bad Powells“ die 1970er lautstark hochleben ließen. Am Starnacht-Wochenende waren u.a. mit dabei: Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, ORF Burgenland-Direktor Werner Heric, ORF Sendungsverantwortlicher Florian Illich, MDR-Redaktionsleiterin Ines Keilholz, Burgenland Tourismus-Chef Didi Tunkel, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, ORF 2 Channel Manager Alexander Hofer, Michael Brauneis von Campari, der Bürgermeister von Mörbisch Markus Binder, ISS-Geschäftsführer Erich Steinreiber, Gottfried Kocher von Platzhirsch, Wolfgang Tammegger von Coca Cola, Willy Kögel von BMW Zitta, Golser Bier-Chef Markus Sautner, Gerald Santer von Transgourmet, Marcus Kraft von Spieth & Wensky, Markus Stiegler von der Sektkellerei Szigeti sowie Christian Wernig von der Sicherheitsfirma Leon Service & Security.

Nach der Unterbrechung ging es munter weiter. © Georg Lux

Alfon Haider, der Samstagabend seine letzte Starnacht moderierte, gab uns vor dem finalen Auftritt noch ein ausführliches Interview:

Mit welchen Gefühlen gehen Sie heute Abend in Ihre letzte "Starnacht" als Moderator?

ALFONS HAIDER: 15 Jahre bei einer Erfolgsshow dabei zu sein, ist ein Viertel meines Lebens. Diese Familie zu verlassen, ist nicht einfach, und dieser Abend wird für mich mit starken Gefühlen verbunden sein. Aber eine Tür geht zu – und zwei andere gehen auf.

Kennen Sie Ihren Nachfolger Hans Sigl persönlich? Was geben Sie ihm mit auf den Weg?

Ich konnte ihn einmal bei Dreharbeiten kennenlernen. Er ist ein hervorragender Schauspieler und ich kann ihm nur einen Tipp geben: Er soll den Job genießen, er ist einer der schönsten.

Im Herbst startet ein neues Musical-Format im ORF mit Ihnen als Gastgeber, das künftig viermal pro Jahr samstags laufen soll. Was kann man schon verraten?

Geplant ist ein Schwerpunkt über das 30-Jahre-Jubiläum vom erfolgreichsten österreichischen Musical "Elisabeth" mit den wichtigsten Personen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Dann soll die Sendung auch einen Überblick über die aktuell sehenswertesten Musicalproduktionen in deutschsprachigem Raum bieten und auch immer wieder dem Nachwuchs eine Chance geben, sein Talent zu zeigen. Gern im Duett mit Stars des Genres.

Ihre Vision als Generalmusikintendant des Burgenlands mit den Seefestspielen Mörbisch? Wann wird es Sie selbst dort auf die Bühne drängen?

Jeden Abend bei der Begrüßung des Publikums (schmunzelt). Bis ich als Darsteller zu sehen bin, wird noch viel Wasser in den See fließen.





Wie kann man ein neues, junges Publikum fürs Musical gewinnen? Oder ist es ohnehin da?

Im Kulturbereich muss man immer um junges Publikum kämpfen. Egal, welches Genre das betrifft. Menschen für Musik, Theater, Tanz, Kunst im Allgemeinen zu interessieren, muss bereits im Kindesalter ansetzen. Wer als Achtjähriger gutes Kindertheater erleben durfte, der ist als 25-Jähriger leichter in ein Musical oder Theaterstück zu locken. Und Musical ist oftmals auch ideal als Familienprogramm. "Der König und ich" hat besonders immer auch Kinder fasziniert.

Sehen Sie die Leitung von Mörbisch als Höhepunkt und Abschluss Ihrer Karriere? Wie sind Sie als Chef?

Ich komme fantastisch mit mir zurecht. Auch an schlechten Tagen! Aber Spaß beiseite: Es ist eine enorme Verantwortung, die ich für die Seefestspiele in Mörbisch und auf Schloss Tabor übernehmen durfte. In Bezug auf Kulturmanagement ist es garantiert mein Höhepunkt, als Schauspieler hoffe ich noch auf meinen dritten Akt.



Barbara Schöneberger & Alfons Haider melden sich vom Neusiedlersee © ORF



Ihre schönste Erinnerung aller "Starnächte"? Wissen Sie noch, wie viele Sie moderiert haben?

Es waren ungefähr 32 Shows, aber das ist nicht wichtig. Das Schönste an diesem Format ist, dass von Andreas Gabalier bis Anastacia, von Gloria Gaynor bis Chris de Burgh, von Helene Fischer bis Ina Regen alles Platz hatte und es schafft, scheinbare musikalische Grenzen zu überwinden. Für mich war Barbaras "Starnacht"-Premiere am Wörthersee, wo ein Orkan zuerst diverse Haarteile und später sogar Bühnenelemente verblies, mein "All time favorite"-Moment.