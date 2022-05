Das Optische ist spannender als das Gesagte. Zu sehen ein Mann, der zum Ort jenes Albtraums zurückkehrt, den er so erfolgreich verdrängt hat, dass er ihn kaum wiedererkennt: „Das ist nicht das Wohnzimmer, in dem wir waren.“ Doch, war es, Herr Strache. Das kann gefühlt jeder in Österreich bestätigen. Diese Finca ist seit dem 17. Mai 2019 Allgemeingut, eine Exklave auf den Balearen.

Da ist es also wieder, das muffige Wohnzimmer. Corinna Milborn auf dem Platz von Johann Gudenus, Heinz-Christian Strache dort, wo er schon 2017 stundenlang saß. Sein freudloses Dauerlächeln hier, Milborns wahlweise atmosphärischen und konkreten Interviewfragen dort. Der Ex-Vizekanzler bereut seinen Rücktritt als Parteichef („ein Fehler“), spricht nur vom „Fall“, sieht ein „politisches Attentat“, glaubt sich betrogen und redet sich auf Gudenus raus. Selbstkritik oder Unrechtsbewusstsein? Fehlanzeige. Konterkariert wird das Interview durch ein Gespräch mit Ibiza-Detektiv Julian Hessenthaler, der vom Gefängnis aus erklärt, wie er die Finca-Falle konstruierte und wie leichtfertig Strache und Gudenus hineintorkelten.

Puls24 darf sich freuen: Mit dem Ex-FPÖ-Chef nach Ibiza zu reisen, das ist ein beachtlicher Coup, und ein unterhaltsamer noch dazu.