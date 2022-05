Es hätte eine seiner letzten großen Rollen werden sollen. Frank Langella hatte in „The Fall of the House of Usher“ die Hauptrolle übernommen. Die Miniserie, derzeit in Produktion, soll eine „epische Geschichte von Gier, Horror und Tragik“ werden. Horror und Tragik brachte die Produktion auch Langella. Mitten im Dreh wurde er gefeuert. Der Grund: Der 84-Jährige soll sexuelle Witze gemacht und das Bein einer weiblichen Kollegin ohne deren Zustimmung berührt haben.