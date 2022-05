Ein Friedenswunsch zu Beginn: Mit einem riesigen "Give Peace A Chance"-Chor, angestimmt auf einem Platz in der Innenstadt von Turin und von den rund 8000 Besuchern in der Arena Palasport Olimpico, wurde der 66. Eurovision Song Contest (ESC) eröffnet. Die Vorjahressieger Måneskin dürfen an diesem Abend freilich nicht fehlen; sie haben einen Gastauftritt mit ihrem neuen Song „Supermodel“. Aber erst später. Erst durfte Laura Pausini (bei uns vor allem durch den Hit "La solitudine" aus 1993 bekannt) ein Medley singen. Die italienische Grammy-Gewinnerin führt wie schon in den beiden Semifinali durch die größte TV-Show der Welt, an der Seite von Popstar Mika („Grace Kelly“) und Fernsehmoderator Alessandro Cattelan.

Überraschung oder nicht? Auf die Ukraine und ihrem Folkore-Rap "Stefania" von der bunten Truppe Kalush Orchestra folgt in den Wettbüros der britische Kandidat Sam Ryder mit seinem Glam-Pop-Titel "Space Man". Der 32-Jährige ist stimmlich eine Wucht!



Das Moderatoren-Trio: Alessandro Cattelan, Laura Pausini und Mika in der Arena von Turin © APA/AFP/BERTORELLO



Auf Platz drei liegt die schwedische Sängerin Cornelia Jakobs mit ihrem traurigen Liebeslied "Hold Me Closer". Auf Rang vier bei den Buchmachern ist Italiens Liebesduett "Brividi" (zu Deutsch: "Schauder") platziert, auf fünf Spanien (die heiße Choreografie von Chanel fällt mehr auf als die Komposition) und auf sechs der außergewöhnliche Beitrag von Serbien ("In corpore sano"). Als Schlusslichter werden Belgien, Litauen und Deutschland geführt.



Was für eine Stimme! Sam Ryder aus Großbritannien ("Space Man") © AP



Es wird trotz allem spannend! Die ersten beiden Startnummern brachten gleich ordentlich Stimmung in die Halle. Los ging es mit Electro-Sound aus Tschechien vom Trio "We Are Domi", gefolgt vom Rumänen WRS, der trotz der Choreografie bei "Llámame" (übersetzt: Ruf mich an") nicht zum Schwitzen kam. Oder war es das perfekte Make-up? In den Halbfinali sah man ja sogar bei Balladen-Interpreten Schweißperlen.



Der Künstler WRS sang und tanzte für Rumänien: Clubsound mit Ethno-Elementen, bemerkenswerte Choreografie © APA/AFP/BERTORELLO



Finnland schwimmt mit den Rockern von "The Rasmus", die mit "In The Shadows" (lange her: 2003) einen Welthit hatten, im Fahrwasser der Vorjahressieger. Nackter Oberkörper inklusive. Der Schweizer Marius Bear sang davon, dass auch Männer und Buben Gefühle zeigen dürfen; sein Lied "Boys Do Cry" könnte aus einer "Merci"-Schokolade-Werbung stammen, als markanter Sänger überzeugt er zu 100 Prozent.



Schwedin Cornelia Jakobs singt barfuß und teils auf dem Boden sitzend "Hold Me Closer" © AP





Konstrakta (bürgerlich Ana Đurić) aus Serbien mit ihren Freunden: Sie singt kritische Zeilen in der Landessprache © AP