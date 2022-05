Noch bei der Generalprobe im Palasport Olimpico von Turin vor knapp 7000 Besuchern zeigte sich, dass der Umbau der Bühne in Windeseile die größte Herausforderung darstellt – haben sich doch etwa Großbritannien, Aserbaidschan oder Australien eigene Konstruktionen bzw. Kulissen für ihre Auftritte anfertigen lassen; bei Armenien ist es gar ein eigenes "Papier-Zimmer", aus dem Sängerin Rosa Linn im letzten Drittel ihres Lieds "Snap" ausbricht.

Während der Umbauten laufen traditionell die "Postkarten", und da kann das Gastgeberland Italien schön Werbung für mögliche Urlaubsdestinationen machen. Zu sehen sind nicht bloß Hotspots wie Ravenna (wird vor den Niederlanden gezeigt), Rimini (läuft vor Schweden) oder Florenz (vor der Ukraine). Herrlich abgebildet werden etwa auch Termoli (vor Polen), Rocca Calascio (vor Serbien) und Varenna (vor Aserbaidschan). Um 21 Uhr startet in ORF 1 die Liveübertragung aus Turin. Die Vorjahressieger Måneskin dürfen nicht fehlen; sie haben einen Gastauftritt mit ihrem neuen Song „Supermodel“.

Auf die Ukraine und ihrem Folkore-Rap "Stefania" von der bunten Truppe Kalush Orchestra folgt in den Wettbüros der britische Kandidat Sam Ryder mit seinem Glam-Pop-Titel "Space Man". Der 32-Jährige ist stimmlich eine Wucht! Auf Platz drei liegt die schwedische Sängerin Cornelia Jakobs mit ihrem traurigen Liebeslied "Hold Me Closer". Auf Rang vier bei den Buchmachern ist Italiens Liebesduett "Brividi" (zu Deutsch: "Schauder") platziert, auf fünf Spanien (die heiße Choreografie von Chanel fällt mehr auf als die Komposition) und auf sechs der außergewöhnliche Beitrag von Serbien ("In corpore sano").



Was für eine Stimme! Sam Ryder aus Großbritannien ("Space Man") © AP



Als Schlusslichter werden Belgien, Litauen und Deutschland geführt. Für den deutschen Vertreter Malik Harris werden auf dem Bühnenboden Teppiche ausgelegt (soll wohl eine gemütliche Atmosphäre vermitteln), umgeben ist er von verschiedenen Instrumenten, die er zum Teil auch selbst während "Rockstars" spielt. An Maliks toller Stimme wird ein schlechtes Abschneiden unserer Nachbarn jedenfalls nicht liegen.



Schwedin Cornelia Jakobs singt barfuß und teils auf dem Boden sitzend "Hold Me Closer" © AP

Durch den Abend führt wie in den beiden Semifinali ein Moderatoren-Trio, bestehend aus Popstar Mika („Grace Kelly“), Fernsehmoderator Alessandro Cattelan und der italienischen Grammy-Gewinnerin Laura Pausini. „Vereinte Menschen bedeuten auch Frieden“, erklärt sie.