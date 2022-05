Mit einigen Neuerungen wartet die diesjährige Staffel von Germany's Next Topmodel by Heidi Klum auf - nicht nur setzt man mehr denn je auf Diversität und hat auch Kandidatinnen dabei, die figurtechnisch weit jenseits der noch bis vor ein paar Jahren gefragten Size-Zero-Einheitsmodels liegen - denn "curvy" und "petite" sei laut Klum immer mehr am internationalen Model-Markt gefragt. Die größte Neuerung aber heuer: Die Altersschranke ist gefallen und es finden sich erstmals auch Best Agerinnen bis 68 Jahren unter den Kandidatinnen - weswegen Klum ihre "Määädchen" jetzt eben nicht mehr so, sondern "Models" nennt.

Martina und Lou-Anne: Mutter-Tocher-Duo aus Klosterneuburg

Und weswegen es in der diesjährigen Staffel zu einer weiteren Premiere kam: Unter den Kandidatinnen findet sich sogar ein Mutter-Tochter-Duo. Dabei handelt es sich um die beiden Klosterneuburgerinnen Martina (50) und Lou-Anne (18). Die höchst ehrgeizige Mutter hat in den Neunzigern schon Erfahrung mit dem Modeln gesammelt, an die sie nun sehr erfolgreich anknüpfen konnte, die Tochter erweist sich als Naturtalent - und wurde von Klum auch schon mit einer "jungen Madonna" verglichen.

Mutter und Tochter als Konkurrentinnen: Martina und Lou-Anne aus Klosterneuburg © ProSieben

Seit Folge 15, in der das Cover-Shooting für die deutsche Harper's Bazaar erledigt wurde und eine Choreografie für Gastjurorin Ava Max einstudiert werden musste, steht jetzt fest: Sowohl Mama als auch Tochter haben es ins Halbfinale geschafft.

Diese Kandidatinnen sind im GNTM-Halbfinale

Ihre Konkurrenz auf dem Weg ins Finale, das auch heuer wieder live ausgestrahlt wird: Die brünette Anita (21), aufgewachsen auf einem Bauernhof in einem bayrischen Dorf, die gebürtige Kongolesin Noëlla (25) aus Berlin, die blonde Münchnerin Luca (20), der beim Umstyling eine Dauerwelle verpasst wurde, und Best-Ager-Model Lieselotte (66). Sie sehen viele GNTM-Fans wegen ihrer Fauxpas am laufenden Band von vielen Zuseherinnen längst als überfällig für den berühmten Satz "Ich habe leider kein Foto für dich", doch sie besitzt großen Unterhaltungswert - und wickelt mit ihrem jugendlichen Charme die Model-Chefin und ihre Gastjury regelmäßig um den Finger.

Tochter Leni Klum wird Gastjurorin

In Heidi Klums Gastjury fanden sich in der 15. Staffel unter anderem die Popstars Kylie Minogue und Ava Max und die Designer Christian Cowan und Jean Paul Gaultier. Im Halbfinale am 19. Mai kommt es erneut zu einer Premiere: Klums 18-jährige Tochter Leni wird Gastjurorin. "Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen", sagte "Modelmama" Klum in einer Vorschau auf das Halbfinale. Leni Klum ist vor rund eineinhalb Jahren in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 48-Jährige Heidi Klum für ihre Dauerbrenner-Modelshow die Familie ins Boot holt. Im vergangenen Jahr drehte die Band ihres Ehemanns Tom Kaulitz (32) beim "GNTM"-Finale ein Musikvideo mit den Kandidatinnen. Ihren ersten Modeljob hatte Leni Klum Ende 2020: Gemeinsam mit ihrer Mutter wurde sie für das Cover und eine Fotostrecke der deutschen "Vogue" fotografiert. Leni Klums leiblicher Vater ist der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore, ihr Adoptivvater ist Popstar Seal, der Heidi Klum als Schwangere kennenlernte und sogar bei der Geburt dabei war.

Das große Germany's Next Topmodel Finale 2022 findet am 26. Mai live aus Köln statt. Dieses Jahr wird es neben dem Top 20 Walk ebenfalls ein Live-Fotoshooting geben. Außerdem wird auch dieses Jahr wieder der Personality-Award verliehen. Laut ProSieben sind auch internationale Gäste und einige Musik-Acts zu erwarten. Als Backstage-Moderatorin wird Kandidatin Sophie dieses Jahr tätig sein.