Sie präsentieren das Wetter seit 1995. Wie hat es sich in dieser Zeit verändert?

Christa Kummer: Das Wetter hat sich verändert, aber auch unser Blick darauf. Es hat eine Art mediale Hysterie Einzug gehalten. Es klingt komisch, wenn ich das sage, aber früher durfte ein Gewitter noch ein Gewitter sein. Heute sind wir alle Paparazzi. Dadurch richten wir den Fokus auf diese Ereignisse. Wenn man klimahistorisch zurückgeht, sieht man, dass es beispielsweise schon 1916 einen folgenschweren Tornado in Wiener Neustadt gab. Wenn es wie im Vorjahr einen an der niederösterreichisch-tschechischen Grenze gibt, dann wird gefragt, ob das jetzt der Klimawandel ist. Oft darf es auch ein Einzelereignis sein.



Sie moderieren am Dienstag ein „Universum Spezial“ zur Klimakrise: Wann denken Sie sich – das ist jetzt aber ein Zeichen des Klimawandels?

Ich bin Naturwissenschaftlerin, für mich ist die ganze Erde ein Prozess des Klimawandels. Aktuell spüren wir jedoch die Veränderungen ganz deutlich. Wir spüren die Folgen menschlichen Handelns, die Ausbeutung und Zerstörung unserer Erde. Auch die Tatsache der Überbevölkerung wird uns vor große Herausforderungen stellen. Doch Wissenschaft und Forschung zeigen uns bereits Wege, neue Formen der Lebensgestaltung anzunehmen. Wir müssen es nur wollen.