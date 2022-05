Sie haben Nawalny vorher durchaus auch kritisiert. Haben Sie ihn im Zuge der Kooperation besser verstanden? Wer ist Nawalny?

Christo Grozev: Eines vorweg: Wir hätten die Recherche zum Giftattentat auch gemacht, wenn das Opfer jemand anders gewesen wäre, den ich politisch nicht ausstehen kann. Aber als klar wurde, dass es einen Film geben würde, wurde es wichtiger, mehr über Nawalny zu wissen. Denn der Film würde auch eine Werbung für ihn sein. Ich befragte meine Kontakte in Russland, gute, liberale Journalisten, die in Opposition zum Nationalismus stehen. Und sie sagten mir, er sei okay, er sei zu Anfang nur etwas naiv gewesen und habe versucht, Koalitionen zu bilden.