Er hatte seit seinem ersten Auftritt mit der schweren, dramatischen Ballade "Writing’s On The Wall" als Favorit gegolten: Stefan Eigner aus Wien holte sich die Trophäe bei "Starmania 22", bot er unter allen Kandidaten doch auch die besten gesanglichen Leistungen. Nun muss sich zeigen, ob seine Austropop-Dialektnummer "Es End is no fern", den er letztes Jahr in kurzer Zeit selbst komponiert hat, auch ein Radiohit wird. Stefan hat jedenfalls schon Angebote von einigen heimischen Musikproduzenten für weitere Songs. Er kann sich sowohl englische als auch deutschsprachige Titel vorstellen.

"Ich hätte im Leben nie damit gerechnet, dass mir so etwas passiert. Ich habe auch lange nicht gewusst, ob ich mich traue, bei Starmania mitzumachen", kommentierte er seinen Sieg. Dem 22-jährigen Ex-Sängerknaben, der als Karaoke-DJ in einer Bar jobbt, wurde bisher nichts geschenkt, er hat eine schwere Kindheit und Jugend hinter sich. Im Laufe der neun ORF-Shows hat ihm am meisten die Aussage von Jurorin Lili Paul-Roncalli geholfen, "dass ich noch mehr aus mir rauskommen soll und kann. Und ich bin von Woche zu Woche offener und selbstbewusster geworden".

Natürlich hat er immer schon von einer eigenen Musikkarriere geträumt: "Ich habe mich schon bei 'The Voice of Germany' beworben, aber es wurde leider nie etwas daraus. Und das ist, glaube ich, auch gut so, da ich erst jetzt wirklich bereit war, auf so eine große Bühne zu gehen." Und gesteht gleichzeitig im Gespräch mit der Kleinen Zeitung: "Um ehrlich zu sein, gibt es keinen Plan B für mich! In meinem Leben gab und wird es immer nur Musik geben."

Im Finale wurde Stefan von Arabella Kiesbauer darauf hingewiesen, dass er eigentlich ein idealer Kandidat für den Eurovision Song Contest sein würde. Uns erklärte er: "Ich glaube, wenn ich das Angebot bekäme, würde ich lange überlegen, da ich es mir sehr stressig vorstelle. Aber ich würde die Herausforderung und Erfahrung wahrscheinlich annehmen."

Rückblickend lacht er: "Arabella ist mir seit Beginn ans Herz gewachsen. Sie war für uns alle wie eine zweite Mama!"

Osttirolerin Judith Lisa Bogusch (21), die Platz zwei erreichte, gratulierte Stefan von Herzen und sagt: "Starmania war ein absolut bereicherndes Erlebnis und davon möchte ich viel mitnehmen." Gemeinsam mit Stefan und acht weiteren Starmaniacs geht sie ab 4. Juni auf Österreich-Tournee.