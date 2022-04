Maßnahmen gegen den Dauerstress: "Es ist, wie es ist"

"Lust aufs Leben" machen will Barbara Stöckl am Mittwoch um 20.15 Uhr in ORF 2. Der chronische Krisensituation der vergangenen Jahre begegnet sie selbst mit Spaziergängen und dem gelegentlichen Griff in die Schokoladen-Lade.