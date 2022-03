„Unsere 12 Punkte gehen an . . ." nun also auch in den USA: Servus TV holt den American Song Contest, der heuer zum erstmals veranstaltet wird, nach Europa und überträgt ihn ab 29. März.

Zwei Hitparadenstürmer moderieren die acht Live-Shows vom American Song Contest, der erstmals ausgetragen wird: Snoop Dogg und Kelly Clarkson © NBC/SERVUS

In den frühen Morgenstunden des 22. März mitteleuropäischer Zeit wurde der American Song Contest mit der ersten Qualifikationsrunde vom US-Sender NBC aus der Taufe gehoben. Bis zum Finale am 9. Mai (also einen Tag vor dem ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest/ESC 2022 in Turin) wird in mehreren Shows „The Best Original Song“ ermittelt.

Im Teilnehmerfeld tun sich auch bei uns bekannte Namen auf: Super-Stimme Michael Bolton verkaufte in seiner Karriere bisher fast 40 Millionen Tonträger (u. a. „How Am I Supposed To Live Without You“, "Go The Distance", "Said I Loved You ... But I Lied"). Er vertritt seinen Heimatstaat Connecticut. Macy Gray konnte mit Hits wie „I Try“ ebenfalls in Europa die Charts erreichen. Sie startet für Ohio. Sängerin Jewel gehört mit rund 30 Millionen verkauften Tonträgern ebenfalls zu den Stars (etwa „Foolish Games“); sie hält die Fahnen für Alaska hoch.

Daran erkennt man das vom ESC übernommene Prinzip: Es treten die 50 US-Bundesstaaten, fünf Außengebiete (darunter Puerto Rico und Amerikanisch-Samoa) sowie der District of Columbia mit der Hauptstadt Washington gegeneinander an. Statt „And finally: Italy! Twelve Points!“ heißt es also etwa „Texas! Twelve Points!“

Moderiert werden die acht Live-Shows von der „American Idol“-Siegerin und mehrfachen Grammy-Gewinnerin Kelly Clarkson und Rap-Ikone Snoop Dogg.

Servus TV bearbeitet die Sendungen und zeigt sie ab 29. März jeweils dienstags um 22 Uhr. Heimische ESC-Vertreter wie Cesár Sampson, Zoe Straub oder Alf Poier und Musikstars wie Andreas Gabalier werden dabei als Kommentatoren eingesetzt. Die Servus-TV-Premiere nächste Woche wird Eric Papilaya kommentieren.



Zum Contest Der American Song Contest wurde nach dem Vorbild des ESC ins Leben gerufen.

Wie beim Original vergibt jeder Bundesstaat unabhängig von seiner Größe die gleiche Punktezahl. Aber es sind insgesamt mehr Sendungen: Auf fünf Vorrunden folgen zwei Halbfinali und dann erst das Finale am 9. Mai.

Servus TV: ab 29. März., dienstags, 22 Uhr.

Comeback von Michael Bolton: Er hatte auch bei uns Chartserfolge Foto © dapd

Christian Ude Stv. Ressortleiter TV & Medienredaktion, Kulturredakteur Mehr von Christian Ude

„Mit 56 Live-Acts in acht Shows der absoluten Extraklasse bieten wir großes Entertainment und zeigen, wie breit wir im Unterhaltungsbereich mittlerweile aufgestellt sind“, erläutert Martin Gastinger als Unterhaltungschef des Privatsenders die Intention.wurde im Hintergrund daran gearbeitet, das europäische Wettsingen in den USA beliebt zu machen. Der ESC lief bereits mehrfach auf amerikanischen Nischensendern; zuletzt feierten mit dem Niederländer Duncan Lawrence („Arcade“) und der italienischen Rockband Måneskin („Zitti e buoni“) auch zwei ESC-Sieger in den Staaten große Erfolge. Zudem hat die„Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ für einen breiteren Bekanntheitsgrad gesorgt.