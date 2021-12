"ZIB Flash" Roman Rafreider vom ORF suspendiert

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Roman Rafreider erlebte am Dienstag seinen vorerst letzten Auftritt als ORF-Moderator. © Screenshot

Das Ende von "Soko Kitzbühel" nach 270 gelösten Fällen war nicht das einzige, was den Dienstagabend in ORF 1 außergewöhnlich machte. Beim anschließenden "ZIB Flash" kurz vor 22 Uhr dürfte vielen Zusehenden die Moderation durch Roman Rafreider aufgefallen sein. Der 52-Jährige, der seine ORF-Laufbahn 1995 im Landesstudio Vorarlberg begann, schien mit Sprechschwierigkeiten zu kämpfen, was zu Spekulationen über seinen Zustand und Häme im Netz führte. Im Laufe des Mittwochs wurde bekannt, was der Hintergrund von Rafreiders Auftritt war: Offenbar erfuhr er kurz vor Sendungsbeginn davon, dass sein Vater auf der Intensivstation liegt. Mittlerweile soll er verstorben sein, berichtet die "Krone".

ORF äußert sich zu Suspendierung

Am Mittwochvormittag hat sich Rafreiders Arbeitgeber geäußert: "Der ORF bedauert den gestrigen Vorfall", heißt es in einer Stellungnahme. Roman Rafreider sei nach dem Vorfall umgehend suspendiert worden, die weitere Vorgehensweise wird geprüft: "Der Fall und dienstrechtliche Konsequenzen werden heute von der Personalabteilung geprüft. Rafreider hat sich gestern Abend intern für den Vorfall entschuldigt und mit persönlichen Gründen erklärt."

Was die persönlichen Gründe sein könnten, berichtet die "Kronen Zeitung". Das Medium zitiert Freunde des Moderators: Demnach soll Rafreider kurz vor Sendungsbeginn von einem medizinischen Notfall in der Familie erfahren haben und unter Schock vor die Kamera getreten sein. Konkret soll sein Vater in der Intensivstation behandelt worden sein.

Links zum Thema Kommentar: Rafreiders Auftritt veranschaulicht fatale Fehlerkultur

Thür sprang ein

Der ORF musste am Dienstagabend schnell Ersatz für die "ZIB Nacht" finden, die planmäßig um 23 Uhr stattfinden sollte, aber kurzfristig um eine halbe Stunde verschoben werden musste. Martin Thür sprang als Moderator ein.

Wer den "ZIB Flash" danach in der TVthek nachsehen wollte, wartete vergeblich. Die Sendung war in der ORF-TVthek nicht abrufbar.

In den sozialen Netzwerken gab es neben Häme auch Verständnis für Rafreiders Auftritt, unter anderem von Schauspielerinoder Puls-Infochefin

Nach dem Tod meines Vaters musste fast eine Vorstellung abgebrochen werden, weil bei mir nichts mehr ging. Es rechtfertigt nichts aber ich habe Verständnis. Er sollte seinen Job nicht dafür verlieren. — Mavie Hörbiger (@hoerbigerm) December 15, 2021