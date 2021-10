Facebook

APA-Chef Clemens Pig (rechts) überreichte den Alfred-Geiringer-Ehrenring an Hermann Petz © Ballguide /Georg Aufreiter

Die innenpolitischen Ereignisse überschatteten gestern Abend den Festakt zum 75. Jubiläum der Austria Presse Agentur (APA) in den Malersälen im Wiener Arsenal-Areal. Die Augen von Chefredakteuren, Ministerinnen und Unternehmern hingen an ihren Smartphones, um die aktuellen Geschehnisse zu verfolgen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte nebst seiner Kritik am „Generalverdacht“ gegen die Justiz in seiner Festrede: „Auf die APA kann man sich verlassen.“ Auch Markus Mair, Vorstandsvorsitzender der Styria und VÖZ-Präsident, hielt ein Plädoyer für die Unabhängigkeit der Nachrichtenagentur und die Digital-Hoheit, die „nicht nur redaktionell, sondern auch technologisch ist“. Als gegenwärtige Herausforderung identifizierte Mair unter anderem Fake News und Manipulationen. Die vor zwei Jahren eingerichtete Faktencheck-Plattform habe sich in diesem Zusammenhang bewährt. "Denn das Vertrauen all ihrer Kunden ist für die APA, aber auch für die Medienunternehmen verlegerischer Herkunft das wichtigste Kapital", so der VÖZ-Präsident.

Über den zum achten Mal verliehenen Alfred-Geiringer-Ehrenring durfte sich indes Hermann Petz, Vorstandschef der Moser Holding und seit 2003 APA-Vorstandsvorsitzender, freuen. Er lebe „die Unabhängigkeit der APA als Berufung“, würdigte ihn Clemens Pig, Geschäftsführender Vorstand der APA in seiner Laudatio. Der Alfred-Geiringer-Ehrenring ist die höchste Auszeichnung der Nachrichtenagentur. Ende 1945 wurde dieser von Reuters in seiner Funktion als Assistant European Manager nach Österreich entsandt, um eine unabhängige, im Eigentum der Zeitungen befindliche Nachrichtenagentur zu gründen.

Die Prominenz aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Medien war an diesem Mittwochabend hoch: Vizekanzler Kogler applaudierte der Preisübergabe mit Grünen-Klubofrau Sigrid Maurer, wie die anwesenden Minister Alexander Schallenberg, Susanne Raab, Karoline Edtstadler, Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker, Unternehmer und Alt-Politiker Hannes Androsch oder Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Nationalbibliothek. Und: Auch der aktuelle ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz fand sich zum Festakt ein und plauderte auch mit dem künftigen ORF-General Roland Weißmann.