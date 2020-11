Facebook

Konfettiregen im Kölner Quizstudio: Christoph Götzendorfer, Armin Assinger © ORF

Bei 300.000 Euro tönte das Horn am 16. November gegen 21 Uhr in ORF 2, die Sendezeit war vorbei. Erst heute stellte Armin Assinger dem Oberösterreicher Christoph Götzendorfer, Jahrgang 1985, die Millionenfrage. Und sie lautete:

Namensgebend für die „Waldorfschule“ war eine ... ?



A: Märchensammlung

B: Reformpädagogin

C: Zigarettenfabrik

D: Glaubensgemeinschaft



Hätten Sie es gewusst? Acht Kandidatinnen und Kandidaten hatten es vor dem zweifachen Vater Götzendorfer aus Esternberg (Bezirk Schärding), der sich besonders für Geschichte und Politik interessiert, geschafft und alle Fragen in der ORF-Millionenshow" richtig beantwortet. Zuletzt wurde im Juni 2018 bei Hooman Vojdani, ein Unternehmensberater aus dem Burgenland, der Konfettiregen ausgelöst.

Der Exportleiter löste Antwort C! Und war damit der neunte Millionär. Der zwei Monate still halten musste: Der ORF teilt sich das Quizstudio in Köln-Hürth mit RTL ("Wer wird Millionär?"), aufgezeichnet wurden die am 16. 11. und heute ausgestrahlten Sendungen bereits Ende September. Götzendorfer hatte eine Schweigeklausel wie jeder Kandidat bis zur Ausstrahlung.

So sieht ein Sieger aus: neuer Quiz-Millionär Christoph Götzendorfer Foto © ORF

Assinger gestand nach der Aufzeichnung im Kölner Quizstudio: „Für mich war, um in der Sportsprache zu sprechen, der Big Point die Frage nach den Briefen von Beethoven bei der 75.000-Euro-Hürde. Spätestens da habe ich bemerkt, dass er sich wirklich strategisch durchdacht - Stichwort Beethoven-Jahr 2020 - auf diese Sendung vorbereitet hatte. Da habe ich mir gedacht, bei diesem Mann könnte die Million in Gefahr sein!"

Wir baten den Quiz-Millionär zum Interview: