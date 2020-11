Facebook

Sarkissova fällt als Jurorin aus © ORF (Hans Leitner)

"Dancing Stars“-Jurorin Karina Sarkissova wurde in Budapest positiv auf eine COVID-19-Infektion getestet und wird deshalb in der heutigen „Dancing Stars“-Live-Show um 20.15 Uhr in ORF 1 und in weiterer Folge auch bei der Finalsendung am 27. November nicht als Jurorin zur Verfügung stehen. Aufgrund der strengen ORF-Sicherheitsbestimmungen im Rahmen des Präventionskonzepts besteht kein Infektionsrisiko im ORF-Team oder bei den Tanzpaaren. Der routinemäßig durchgeführte Test im ORF am vergangenen Freitag war negativ. Balazs Ekker und Dirk Heidemann bekommen aber trotzdem Unterstützung.