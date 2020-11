Finstere Gestalten treiben in Entenhausen ihr Unwesen: Doch Kommissar Donald Duck lässt den Schurken keine Chance. Das neue "Lustige Taschenbuch" ist eine Hommage an 50 Jahre Fernsehkrimi Tatort: "Zurück am Tatort Entenhausen" erscheint am 10. November.

Das neue "Lustige Taschenbuch" erscheint am 10. November

Wenn das Schwarze Phantom Entenhausens kriminielle Prominenz zum Stelldichein lädt, ist ein großer Coup geplant. Das neue "Lustige Taschenbuch" (LTB) wartet aber nicht nur mit einer kriminellen Auswahl an hochklassigen Comics auf, dieses "LTB" ist anders: "Zurück am Tatort: Taxi nach Entenhausen" ist die Auftaktgeschichte einer Hommage an den guten, alten Fernseh-Tatort. Anlass: 50 Jahre beste Fernseh-Unterhaltung.

Am 29. November 1970 flimmerte "Taxi nach Leipzig" als erste "Tatort"-Folge über die Bildschirme - und damals durfte man Flimmern noch wörtlich nehmen. Während die Schurken Entenhausens ihren Plan aushecken, wie sie die Stadt an sich reißen können, macht Donald Duck das, was Donald eben so macht: Er erregt sich und tobt in seinem Wohnzimmer. Tick, Trick und Track versuchen ihren Onkel zu kalmieren, doch dieser echauffiert sich, dass er nicht eingeladen ist, wenn die Polizei Entenhausen ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Immerhin assistierte Donald Kommisar Schimauski schon im ersten "Tatort-LTB", dass am 24. April 2018 in den Handel kam.

Neues "LTB" am 10. November

Global-Creative-Director Peter Höpfner und Erfinder der "Tatort Entenhausen"-Reihe freut sich, dass dem Egmont Ehapa Verlag wieder ein Coup gelungen ist: "Der erste Tatort Taxi nach Leipzig lief 1970 und begründete eine deutsche Fernsehtradition. Das mussten wir natürlich aufgreifen und freuen uns über eine enge und engagierte Kooperation mit den echten Tatort-Profis. Ähnlichkeiten mit Kommissaren aus Entenhausen und den beliebten TV-Figuren sind somit nicht wirklich zufällig. Zudem haben die Fernsehreihe und das LTB recht viel gemeinsam: Beide sind Kult, aus deutschen Wohnzimmern nicht wegzudenken, spannend, lustig und bieten seit mehr als 50 Jahren beste Unterhaltung." Das neue "LTB" erscheint am 10. November im Zeitschriftenhandel.

Taxi nach Entenhausen: Tatort-Schauspieler Claus Dieter Clausnitzer als Taxifahrer in Entenhausen Foto © Egmont Ehapa Media

Auch der Tatort-Schauspieler Claus Dieter Clausnitzer, hat seinen Auftritt in "Taxi nach Entenhausen" - und zwar als Taxifahrer: "Ich habe ja einen internationalen Führerschein und darf überall fahren, auch in Entenhausen. Das finde ich richtig toll, dass ich dabei sein darf und sozusagen eine Comic-Figur spiele. Da kann man so richtig überziehen und das mache ich sehr gern."

Das "Lustige Taschenbuch 539" mit dem Titel "Zurück am Tatort Entenhausen" ist ab 10. November im Zeitschriftenhandel, aber auch Online im Egmont Shop (www.egmont-shop.de) erhältlich.

Die Panzerknacker jagen das "Taxi nach Entenhausen" Foto © Egmont Ehapa Media