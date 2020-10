Live die PK der Bundesregierung am 19. Oktober um 10.25 Uhr in ORF 2.

Margit Laufer gehört zu den Nachwuchsmoderatorinnen der ORF-Information © ORF

Eine von Margit Laufer präsentierte „ZIB Spezial“ zeigt am Montag, 19. Oktober, um 10.25 Uhr in ORF 2 die Pressekonferenz der Bundesregierung zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer live.

Im Studio analysieren ZIB-Innenpolitik-Chef Hans Bürger und der Chef der aktuellen Wissenschaft, Günther Mayr, die dabei angekündigten Maßnahmen.

Für den Hauptabend ist derzeit keine Programmänderung geplant, da ist um 20.15 Uhr in ORF 2 eine "Promi-Millionenshow" zu Gunsten der Österreichischen Sporthilfe mit Schwimmer Felix Auböck, Fußball-Trainer Adi Hütter, Pool-Billard-Champion Jasmin Ouschan und Olympiasieger Leonhard Stock als Quizzer angesetzt.

Am Vormittag entfällt für die PK eine Folge der Telenovela "Alisa".