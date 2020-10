Facebook

Der Extradienst ist ein Fachmagazin, das monatlich so vielgestaltig wie voluminös die Medienbranche beleuchtet. Seit 2003 ist Christian W. Mucha (65) dafür verantwortlich und bildet mit seiner Frau Ekaterina Mucha sowie Ernst F. Müller die Chefredaktion. Der Wiener Verleger überrascht nicht nur mit meist scharfen Editorials und kreativen Blicken auf die Sachgebiete, sondern immer wieder auch mit originellen Covers, 2005 sogar einmal mit einem neckischen zum Kosten („Lecken Sie uns am Cover“).



Die Coverstory diesmal hebt die 357 prominentesten Österreicher auf den Schild, gekürt von einer 27-köpfigen Jury, zu der auch die dreiköpfige Extradienst-Chefredaktion zählte. Christian W. Mucha selbst schrieb die Geschichte dazu und – Überraschung, Überraschung! Neben David Alaba (1.), Anna Netrebko (2.) und Marcel Hirscher (3.) finden sich auch Christian W. Mucha (42.) und, leicht abgeschlagen, Ekaterina Mucha (59.) im Vorderfeld. Na, leck mich! So wünscht man sich seriösen Journalismus!



Christian W. und Ekaterina Mucha sollten ja vielleicht den „Christian W. & Ekaterina Mucha-Preis“ ausloben und 2021, 2022 und 2022 sich selbst überreichen. Dann könnten sie in ihrem Extradienst vermelden, dass Christian W. und Ekaterina Mucha die Ersten sind, die den „Christian W. & Ekaterina Mucha-Preis“ drei Mal in Folge gewinnen konnten.