Doku

Placebo – Der Arzt in mir. Es ist ein faszinierendes Thema: Placebos. „Unser Gehirn macht aus Worten Chemie“, erklärt ein Placebo-Forscher in dieser neuen Doku über den Glauben an die Wirkung. Zahlreiche Wissenschaftler geben einen Einblick in den aktuellen Stand der Forschung.

3sat, 20.15 Uhr

Crime

Aktenzeichen XY . . . Moderator Rudi Cerne präsentiert ungelöste Fälle, die das Publikum aufwühlen: so wie der Fall einer 13-Jährigen, die bei einem Unfall starb. Der Unfallverursacher flüchtete. Tragisch auch der Fall einer dreifachen Mutter, die mit einem Messer getötet wurde.

ZDF, 20.15 Uhr

Doku

Weltjournal. Der Brexit ist ein Faktum, zu klären ist noch das künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU. Eine Reportage aus Schottland, wo man mehrheitlich gegen den Brexit stimmte.

ORF 2, 22.30 Uhr

Sport

All or Nothing. Die Geschichten des Sports sind das Thema dieser Reihe, die kürzlich eine weitere Staffel erhielt: Die Tottenham Hotspurs ließen sich durch die Saison 2019/20 begleitet. Ein Fest für Fans.

Amazon Prime