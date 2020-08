Facebook

Szene aus "Die Faust" mit Krassnitzer und Neuhauser © ORF

Bevor Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser am 6. September als Moritz Eisner und Bibi Fellner mit „Pumpen“ die neue „Tatort“-Saison eröffnen, ermittelt das beliebte Duo (gemeinsam sind die Schauspieler seit 2011 im Einsatz) heute Abend noch einmal im Austro-Fall „Die Faust“ (20.15 Uhr, ORF 2 & ARD). Denn die Zuseher haben anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kultkrimireihe noch ein letztes Mal online gevotet und diesmal die meisten Stimmen für den Krimi von Regisseur Christopher Schier (Drehbuch: Mischa Zickler) abgegeben – der bei seiner Erstausstrahlung 2018 ein All-Time-High beim deutschen Publikum (10,54 Millionen Seher) und eine Durchschnittsquote von 984.000 Zuschauern beim österreichischen Publikum erzielte.

Wo es die beiden Ermittler mit einem absoluten Profi zu tun bekommen; eine rätselhafte Mordserie beschäftigt sie. Erst tötet der maskierte Killer einen tätowierten Serben, dann einen georgischen Mitarbeiter einer Großgärtnerei und schließlich eine junge Mutter. Nie hinterlässt der Täter Spuren, jedoch immer eine schockierende Inszenierung: Er stellt die Leichen spektakulär an Orten zur Schau, an denen so viele Menschen unterwegs sind, dass die Polizei keine verwertbaren DNA-Spuren finden kann. Ritualmorde, Sexualdelikte oder gar ein Geheimdienst-Killerkommando – Fellner und Eisner müssen in alle Richtungen ermitteln. Nicht einmal bei den Opfern, die allesamt unter falscher Identität in Wien lebten, gibt es Klarheit. Als die Ermittler auf einen gemeinsamen Bekannten der Opfer stoßen, den auf Osteuropas Bürgerrechtsbewegungen spezialisierten Universitätsprofessor Nenad Ljubic, kommt endlich Bewegung in den Fall. Auch den Killer erwartet in dem Verwirrspiel eine Überraschung: Ihm ist unbemerkt eine Verwechslung passiert, die seine perfekt getarnte Aktion gefährdet . . .

Fazit: „Die Faust“ ist ein Fall mit feinem Humor, überraschenden Wendungen und Spannung bis zum Finale.