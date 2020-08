Erinnerungen an Villach: Heidelinde Weis, Lizzy Engstler und Gerd Schuller gehen auf Zeitreise. Am 30. August um 22.10 Uhr in ORF 2.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lizzy Engstler am See © ORF

Dass die Wiener Bezirksreihe 2014 auf Städteporträts erweitert wurde, war wichtig und gut: Für die neue Ausgabe lud Filmemacher Felix Breisach Menschen ein, für die Villach Heimat und Hort der Erinnerungen sowie seelischer Ankerplatz ist. Bühnen- und Fernsehstar Heidelinde Weis (u. a. „Das Traumschiff“, Rosamunde-Pilcher-Filme) , Moderatorin und Sängerin Lizzy Engstler und Filmkomponist Gerd Schuller („Kommissar Rex“, „Soko Kitzbühel“) begeben sich auf eine nostalgische Reise an die Orte ihrer Kindheit und Jugend in Villach-Stadt und -Land.