Feinste Fantasykist von Bildermagier Tim Burton, heute um 20.15 Uhr auf Puls 4 © Puls 4

Die Insel der besonderen Kinder

Feinste humorvolle Fantasykost von Bildermagier Tim Burton: Jake (Asa Butterfield) lebt ein Außenseiterleben. Bis ihm sein Opa von einem Ort in Wales erzählt, an dem viele Menschen mit besonderen Fähigkeiten leben. Opulent, magisch und wunderschön gefilmt.

Puls 4, 20.15 Uhr

Wild Bill

Von Miami nach Lincolnshire: Rob Lowe („The Outsiders“, „The West Wing“) fängt am Ende der Welt in einer englischen Provinz als Chief Constable an. Solide, konventionell erzählte Kriminalfälle und persönliche Problemchen. Am Ende ist alles gut. Wie wohltuend.

ZDF NEO, 20.15 Uhr

The Happy Prince

Rupert Everett zeichnet in seinem klugen, zutiefst berührenden Regiedebüt die letzten Lebensjahre des in Ungnade gefallenen Autors Oscar Wilde nach und spielt die Hauptrolle selbst.

Auf Netflix