Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die "wirklichen VIPs" sind für Modeschöpfer Glööckler die Spitalsmitarbeiter © (c) APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene (Jens Kalaene)

Für seine schrillen Auftritte, auch als VIP, ist der deutsche Modeschöpfer Harald Glööckler (55) bekannt. Jetzt spricht er Klartext: "Grundsätzlich ist zwar jeder Mensch eine Very Important Person. Aber in Zeiten von Corona waren all jene, die sich um das Wohl anderer gekümmert haben, tatsächlich very very important."

Gerade erst veröffentlichte er das Lied "Wir sind VIP". Diesen Song verstehe er auch als Hymne an jene, die anderen Menschen in Zeiten wie diesen helfen. "Das sind die wirklich Wichtigen." Glööckler sehe seinen Beitrag im Musikgeschäft als jemand, der sich auf den Sprechgesang beschränkt: "Den Rest überlasse ich den Profis." Glööckler wird das Lied am 26. Juli im ZDF-Fernsehgarten vorstellen (11.50 Uhr).