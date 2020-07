Facebook

Hat sich am Montagabend präsentiert: Leopold, 56, aus Niederösterreich. © ORF

Man hörte ihre abwesende Stimme auch noch in der dritten Folge seit dem Neustart der „Liebesg’schichten“. Elizabeth T. Spira bleibt alles in allem – genau: in allem. Diese abwesende Anwesenheit täuscht nicht darüber hinweg, dass Nina Horowitz die Sendung ebenso elegant wie feinsinnig auf eine moderne Ebene gehoben hat und weiß, worum es in diesem Format geht: Der Mensch liebt die Liebe. Und er liebt die „Liebesg’schichten“. Quoten jenseits der Millionenmarke beweisen die ungebrochene Anziehungskraft.