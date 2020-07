TV-Tagebuch"Tatort"-Wünsche machen noch nicht wunschlos glücklich

Facebook

Zum ersten Mal entschieden sich die Zuseher für einen Fall aus Weimar. © (c) MDR/Wiedemann & Berg/Anke Neugeb

Wer klug und geschickt ist, der macht aus einem Makel einen Mehrwert: So wie ARD und ORF, die statt sonntags „Tatort“-Wiederholungen zu zeigen, das Publikum abstimmen lassen, welcher „Tatort“ wiederholt werden soll. Ein Konzept mit großem Zukunftspotenzial: Man bekommt, was man tatsächlich will; man sieht, was man sich vorher ausgesucht hat. Das ist ja schon fast wie bei Netflix. Aber nur fast: Ausgesucht wird nicht individuell, und auch nicht österreichweit, sondern transnational, weshalb ARD und ORF Sonntag für Sonntag den selben Fall zeigen.