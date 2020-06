Margit Laufer (30) gehört zur jungen Garde in der ORF-Information, die – wie Tobias Pötzelsberger 2019 – in den Kurz-ZiBs tagsüber ihr Handwerk verfeinert. Ein Interview.

Margit Laufer kam vom Landesstudio NÖ ins ORF-Zentrum © ORF

Gibt es ein einschneidendes Erlebnis, wo Sie zu sich sagten: Ich will zum Fernsehen?

MARGIT LAUFER: Nein, es gab zumindest kein ausschlaggebendes Erlebnis. Ich habe während meiner Journalismusausbildung mehrere Jahre im Landesstudio Niederösterreich trimedial gearbeitet, also Beiträge für Radio, Fernsehen und orf.at gemacht, diese Abwechslung hat mir großen Spaß gemacht. Dass ich jetzt ausschließlich fürs Fernsehen arbeite, moderiere und Beiträge mache, hat sich mit meiner Tätigkeit in der ZiB ergeben. Vom Fernsehen ist aber immer schon eine große Faszination für mich ausgegangen. Große Ereignisse haben wir in der Familie stets gemeinsam vor dem Fernseher verfolgt, damals habe ich mir oft gedacht: „Nachrichten machen ist sicherlich die spannendste Arbeit der Welt!“ – Und ich sollte recht behalten.