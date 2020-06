Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ORF-Stiftungsrat Siggi Neuschitzer stellte Anfrage an Generaldirektor Wrabetz © RIE-PRESS/RIEDER

Kurz vor dem nächsten Plenum des obersten ORF-Organs am kommenden Donnerstag gibt der Vertreter der Landes Kärnten, Siggi Neuschitzer, einen Warnschuss ab. Da dem Vernehmen nach knapp acht Millionen Euro bei den Landesstudios eingespart werden sollen, sorgt sich einer der dienstältesten Stiftungsräte um den Nachwuchs, da wohl die jungen Köpfe zuerst rollen könnten – oder Redakteure, die in den Ruhestand treten, nicht mehr nachbesetzt werden. Daher hat Neuschitzer bei Generaldirektor Alexander Wrabetz eine Anfrage über die Altersstruktur der Redakteure in den Landesstudios gestellt, die dieser am 25. Juni vorlegen soll. „Die Landesstudios sind die Smaragde des Unternehmens und die perfekte Kaderschmiede für neue Talente. Als Beispiele muss ich nur Tobias Pötzelsberger, Cornelia Primosch und Raffaela Schaidreiter aufzählen.“ Zudem sei die Regionalität ein Trumpf des ORF.